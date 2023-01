Man overleden na steekpartij in Den Haag, drie minderjarigen vast

Een 39-jarige man is vrijdagavond na een steekpartij in Den Haag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie minderjarige verdachten opgepakt voor betrokkenheid bij het incident.

De steekpartij vond plaats rond 21.00 uur op de Doctor H.E. van Geldererf in de wijk Loosduinen. Agenten troffen de zwaargewonde man op straat aan. De verdachten, twee meisjes en een jongen, zijn zaterdagochtend in een woning in Den Haag aangehouden.

De aanleiding van het incident wordt onderzocht.