Eis 10 jaar voor doden en in brand steken Poolse man in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft maandag bij de rechtbank in Amsterdam tien jaar cel geëist tegen de 37-jarige Ben du P., voor het doden van de 42-jarige Pavel Morawski en het in brand steken van diens stoffelijke overschot. Het slachtoffer werd in de nacht van 17 op 18 september 2021 tijdens een geëscaleerd conflict met een schroevendraaier in het achterhoofd gestoken, op een terrein nabij de Distelweg in Amsterdam-Noord.

Aan de dodelijke steekpartij gingen een paar dagen eerder de nodige verwikkelingen vooraf. Een vriend van Du P. en medeverdachte Barry B. (37) had problemen met het latere slachtoffer, een man van Poolse origine die op een boot verbleef. Hij was klusser en verzamelde koper. De vriend belde B., die op zijn beurt Du P. inschakelde. Op 13 september 2021 gingen zij, in de woorden van de officier van justitie, Morawski “een lesje leren”.

Volgens de aanklager liep dat “enorm uit de hand”. De twee Amsterdammers zouden de varende boot van Morawski met twee stoeptegels hebben bekogeld. Vervolgens zouden zij achter hem aan zijn gereden om hem even later op de boot te mishandelen. Barry B. heeft bekend dat hij heeft geslagen.

Enkele dagen later zouden de twee mannen opnieuw naar de boot van Morawski zijn gegaan. Over wat er toen precies is gebeurd lopen de verklaringen uiteen. Volgens het OM is hoe dan ook komen vast te staan dat Du P. het slachtoffer met de schroevendraaier heeft gestoken, met fataal gevolg. Dat hij dit zou hebben gedaan om een onverhoedse aanval van het slachtoffer af te slaan, zoals hij zelf zegt, wees de officier van de hand. B. heeft volgens de aanklager geen aandeel gehad in de doodslag.

Dat geldt niet voor het lugubere slot van het verhaal. Nadat de mannen het slachtoffer voor dood hadden achtergelaten zijn zij de volgende nacht teruggegaan naar de plek des onheils. Daar is het stoffelijk overschot van Morawski overgoten met benzine en aangestoken. De verdachten beschuldigen elkaar over en weer. Volgens de officier zijn hun rollen “uitwisselbaar” geweest, en zijn zij samen opgetrokken in hun poging het lichaam van het slachtoffer te laten verdwijnen.

Barry B. hoorde dertig maanden cel eisen, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De officier acht hem medeschuldig aan het geweld voorafgaand aan de dodelijke steekpartij en aan het verbranden van het lichaam.

Beide verdachten hebben volgens deskundigen beperkte verstandelijke vermogens. Drank en drugs hebben een grote rol in hun levens gespeeld. B. is volgens de persoonlijkheidsonderzoekers verminderd toerekeningsvatbaar.

Dinsdag houden de advocaten van de verdachten hun pleidooi.