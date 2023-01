OM wil verdachten van opruiing A12-blokkade snel voor de rechter

Het Openbaar Ministerie wil de acht klimaatdemonstranten die vorige week en de week daarvoor werden opgepakt op verdenking van opruiing zo snel mogelijk voor de rechter brengen. Ze zouden hebben opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de A12 van afgelopen zaterdag van Extinction Rebellion. Op de dag van de demonstratie zelf werden 768 mensen opgepakt, het merendeel voor het blokkeren van de weg.

Het besluit de demonstranten op te pakken op verdenking van opruiing zorgde in de dagen voor de demonstratie voor kritiek. Diverse maatschappelijke organisaties meldden zich als reactie op de arrestaties aan voor een steunactie op het viaduct boven de A12.

Het OM laat weten dat het belangrijk is dat er “op korte termijn een rechterlijk oordeel komt over hun zaak. Het OM evalueert zelf ook de aanloop naar de blokkade en wacht daarbij het oordeel van de rechter af”.

Elf mensen zijn zaterdag opgepakt omdat ze in een busje zaten met “materiaal om de A12 te blokkeren”. Het gaat hierbij onder meer om houten wegversperringen en buizen waarmee demonstranten zich aan elkaar vastketenen. Dit ziet het OM als voorbereidingshandelingen. “Met uitzondering van twee personen is iedereen zaterdag op vrije voeten gesteld. De twee zaten in het busje en wilden aanvankelijk hun identiteit niet geven. Zij zijn zondag vrijgelaten.”

Het OM merkt ook op dat meer dan tweehonderd demonstranten zich eerst weigerden te identificeren. “Velen hadden ook hun vingers afgeplakt. Daardoor zijn ze later vrijgekomen dan had gekund. De politie moest hen eerst op de foto zetten.” Alle opgepakte personen blijven verdachten. De mensen die op de A12 bleven zitten ondanks oproepen van de politie te vertrekken zijn opgepakt voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties (WOM). Hiervoor kunnen volgens het OM boetes van enkele honderden euro’s worden opgelegd.

Onder de zaterdag aangehouden personen bevond zich actievoerder Lucas Winnips. Hij was eerder opgepakt voor opruiing en had een gebiedsverbod gekregen, evenals de zeven andere voor opruiing opgepakte activisten. Winnips kwam alsnog naar de A12 toe. “Overtreding van de gedragsaanwijzing levert een nieuw strafbaar feit op dat aan zijn dossier is toegevoegd”, aldus het OM.

Overigens vechten de klimaatactivisten het gebiedsverbod dat zij hebben gekregen aan. Dit staat gepland op 14 februari.