Eisen tot 8,5 jaar voor cokesmokkel medewerkers Zeeuwse haven

Het Openbaar Ministerie heeft maandag celstraffen tot 8,5 jaar en een boete van 50.000 euro geëist tegen acht havenmedewerkers die zich in de haven van Vlissingen bezighielden met cocaïnesmokkel. Het zou in totaal om zo’n 1800 kilo cocaïne gaan, verdeeld over vijf transporten.

De hoogste strafeis ging naar Ali B. uit Goes. Hij zou collega’s hebben aangestuurd. De meeste van de in totaal tien verdachten in deze zaak werden opgepakt op 1 juli 2020 tijdens de grootste drugsactie die de politie ooit in Zeeland hield. Ongeveer vierhonderd agenten vielen die dag binnen in woningen en bedrijfspanden in onder meer Vlissingen, Middelburg en Goes.

Tegen één verdachte klonk vorige week al een strafeis van vier jaar, waarvan één voorwaardelijk. Hij is de enige die bekende. Hij vertelde dat hij betrokken was bij zeven drugstransporten en dat hij per transport 25.000 euro opstreek. De zaak tegen één verdachte werd uitgesteld, omdat hij een nieuwe advocaat wilde.

De medewerkers waren onderverdeeld in twee criminele samenwerkingsverbanden, aldus justitie. Ze werkten bij verschillende bedrijven. De ene groep haalde minder cocaïne binnen, maar was door het gebruik van vuurwapens veel gevaarlijker. “Daar ging veel dreiging vanuit”, aldus de officier van justitie.

De grootste partij cocaïne die de mannen naar Vlissingen zouden hebben laten komen, was 1200 kilo. Die partij was in december 2019 verstopt op twee pallets bananen uit Zuid-Amerika. De drugs werden door de douane ontdekt doordat de bananen rijp waren geworden. Verdachte Björn K. zou daar later met een partner nog over hebben gechat toen het over een nieuwe klus ging. “Je moet opletten dat je maximaal 350 per pallet doet, anders kan het fruit niet ademen en worden de bananen geel. Laatst had iemand 600 gedaan per pallet, toen werden de bananen geel en was de lijn naar de klote.”

Het meeste bewijs in de zaak komt uit dergelijke onderschepte communicatie via EncroChat. K. wordt bovendien verdacht van het witwassen van zijn verdiende geld. Hij gebruikte dat geld voor de verbouwing van zijn woning, waarbij hij anderhalve ton met contant geld zou hebben afgerekend.