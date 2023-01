Rechtszaak klimaatactivisten met gebiedsverbod verplaatst

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion die van het Openbaar Ministerie een gebiedsverbod voor de A12 in Den Haag hebben gekregen, gaan hiervoor op 14 februari naar de rechter. Eerder werd gezegd dat de raadkamer de zaak aankomende dinsdag zou behandelen. Uiteindelijk bleek er op die dag onvoldoende tijd voor de rechtbank in Den Haag, zegt advocaat Willem Jebbink.

Acht klimaatactivisten kregen van het OM een gebiedsverbod waarbij ze de komende tijd niet op de A12 in Den Haag mogen komen. Dit was door Extinction Rebellion aangewezen als plek om te demonstreren tegen subsidies voor fossiele energie. De actiegroep liet weten op 28 januari de Utrechtsebaan in Den Haag, zoals het stuk snelweg heet, te gaan blokkeren.

Op sociale media riepen de acht activisten andere mensen op om ook mee te doen. In eerste instantie werd alleen actievoerder Lucas Winnips opgepakt, een week later zes anderen. Acteur Sieger Sloot was niet thuis toen de politie aan zijn deur stond. Hij ging op vrijdag zelf naar het bureau en kreeg na het verhoor ook een gebiedsverbod. Het OM noemde de blokkade “gevaarlijk en ontwrichtend”.

Winnips spande afgelopen vrijdag een kort geding aan tegen de Staat vanwege het gebiedsverbod, maar de rechter legde de uiteindelijke beslissing bij de raadkamer. Daardoor mocht Winnips nog steeds niet naar de A12 tijdens de blokkade van Extinction Rebellion. Hij besloot alsnog te gaan en werd daar opgepakt.

De Utrechtsebaan was afgelopen zaterdag urenlang onbegaanbaar door de demonstratie van Extinction Rebellion. Meer dan zevenhonderd mensen werden gearresteerd. Boven de tunnelbak stonden nog eens vele honderden mensen om ze aan te moedigen.