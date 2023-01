FNV: Honderden ambtenaren bij werkonderbreking Amsterdam

Ruim 300 mensen waren maandagochtend op het Jonas Daniël Meijerplein in de Waterloopleinbuurt in Amsterdam bij de werkonderbreking van Amsterdamse ambtenaren. Het ging vooral om medewerkers van de stadsreiniging, maar er waren ook onder meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en medewerkers van gemeentekantoren bij. Dit zegt een woordvoerder van de vakbond FNV. De werkonderbreking duurde van 09.00 uur tot 12.00 uur.

De vakbond wil met de werkonderbreking een betere cao afdwingen.

Eerder waarschuwde de gemeente al voor de impact van de werkonderbreking op de afvalinzameling, reiniging, handhaving en stadsloketten. Zo waren bijvoorbeeld een aantal afvalpunten even dicht.

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is, telt volgens FNV ruim 187.000 werknemers. De bond stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.