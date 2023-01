Daanje, De Jong en Noordervliet onder kandidaten Libris Prijs

Voor de Libris Literatuur Prijs 2023 komen voorlopig opnieuw achttien schrijvers in aanmerking, onder wie Anjet Daanje, Oek de Jong en Nelleke Noordervliet. Zij staan op de Long List. Er blijven er zes over op de Short List, die 6 maart bekend wordt.

De Libris Literatuur Prijs is voor nieuw verschenen Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen. Onder de kandidaten zijn deze keer Simone Atangana Bekono met Zo hoog de zon stond, Anjet Daanje met Het lied van ooievaar en dromedaris en Janneke Holwarda met Nachtman.

Ook Cor de Jong met zijn De prediker maakt kans, net als Oek de Jong met Man zonder rijbewijs, Atte Jongstra met Cholerastad en Eva Meijer met Zee nu. Edzard Mik zou de prijs in de wacht kunnen slepen met Waarom vogels, net als Donald Niedekker met Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost en Nelleke Noordervliet met Wij kunnen dit.

Ook Ellen Ombre komt in aanmerking met Last, evenals Jamal Ouariachi met Herfstdraad en Yves Petry kan met Overal zit mens de winnaar worden. Nina Polak is met Buitenleven kandidaat, Ananda Serné met Nachtbloeiers, Peter Terrin met De gebeurtenis en Nadia de Vries met De bakvis. Peter Zantingh mag met zijn Tussentijds ook hoop koesteren.

Op 8 mei wordt de winnaar van de dertigste Libris Literatuur Prijs bekend. De laureaat ontvangt de prijs, met nog een legpenning, uit handen van Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Stichting Literatuur Prijs.

Mariken Heitman won de prijs van 50.000 euro vorig jaar, met haar boek Wormmaan.