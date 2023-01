Yvonne Coldeweijer voldoet ook aan eis rectificatie op YouTube

Yvonne Coldeweijer heeft maandag met een rectificatie in haar nieuwe YouTubevideo voldaan aan een eis van de rechter. Die bepaalde vorige week maandag dat de vlogster binnen 48 uur een rectificatie op Instagram moest plaatsen, wat zij dinsdag deed, en dat zij binnen zeven dagen een rectificatie moest plaatsen op haar YouTubekanaal. De inhoud van de rectificatie van maandag is hetzelfde als die van afgelopen dinsdag.

De rectificatie op YouTube moest ten minste zestig seconden in beeld worden gebracht, “zonder enig commentaar of weerwoord en/of andere geluids- of visuele effecten en waarbij de tekst moet worden uitgevoerd in zwarte letters tegen een beeldvullende witte achtergrond”, besloot de rechter. In de video zegt Coldeweijer dan ook niets over de rectificatie die zij in beeld brengt.

De rectificatie slaat op de video waarin Coldeweijer beweert dat Rachel Hazes een privébrief van haar zoon André Hazes aan haar zou hebben gelekt. In de video doet de vlogster uitspraken over de rol van Hazes bij het uitlekken van een privébrief van André aan diens ex-vriendin Sarah van Soelen. Coldeweijer beweerde dat de rol van Rachel in het uitlekken van de brief ervoor heeft gezorgd dat er verminderd contact is tussen Rachel en André. In de rechtszaal gaf Rachel toe dat het contact met haar zoon inderdaad verslechterd was, maar dat zou een andere reden hebben. De rechtbank oordeelde dat Coldeweijer haar beweringen niet voldoende kon onderbouwen.

In de rectificatie neemt Coldeweijer de uitspraken die zij gedaan heeft niet terug. Wel schrijft zij dat de voorzieningenrechter haar heeft “bevolen deze rectificatie te plaatsen om dit recht te zetten”.