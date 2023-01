Felyx: daling gebruik deelscooters niet alleen door helmplicht

Deelscooterbedrijf Felyx ziet in januari een lichte daling in het gebruik van deelscooters. In december vorig jaar liet het bedrijf weten dat deelscooters die 25 kilometer per uur rijden vanwege de helmplicht mogelijk minder gebruikt zullen worden. Felyx zegt dinsdag dat de daling deze maand was te verwachten, maar dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken.

Er zouden namelijk ook andere factoren een rol spelen bij het gebruik van de deelscooters, zoals het seizoen zegt Felyx. Het bedrijf heeft de deelscooters in meerdere grote steden staan.

Sinds 1 januari is het verplicht om op snorfietsen een helm te dragen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 100 euro. Vanwege de helmplicht zagen veel scooterwinkels de verkoop van de snorfietsen flink dalen. Ook laten snorfietseigenaren de tweewieler omkeuren naar een bromfiets, die kan 45 kilometer per uur en mag op de autoweg rijden.