Geen financiële regeling Indische en Molukse weduwen

Er komt geen financiële regeling voor Indische en Molukse weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch gouvernement. Dat heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) “na een lange worsteling en zorgvuldige afweging” besloten. Deze ambtenaren of militairen kregen van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen of slechts gedeeltelijk salaris.

Bij het instellen van de zogeheten Backpay-regeling van 2015 was bepaald dat die regeling de laatste zou zijn die gericht was op individueel rechtsherstel. “De blik is sindsdien gericht op de toekomst en op de collectieve erkenning voor de Indische en Molukse gemeenschap als geheel”, schrijft Van Ooijen aan de Tweede Kamer.

“Net als mijn voorgangers constateer ik met pijn in mijn hart, dat de geschiedenis niet kan worden teruggedraaid”, schrijft hij verder. Volgens Van Ooijen kan een nieuwe regeling de onvrede niet wegnemen “die al bijna 78 jaar leeft over de afhandeling van de Backpay-kwestie”.

Sinds 1945 zijn er diverse verschillende regelingen geweest die gericht waren op individueel en collectief rechtsherstel van de Indische en Molukse gemeenschap, waaronder de Backpay-regeling. Ambtenaren en militairen die na de Tweede Wereldoorlog salaris of soldij waren misgelopen, konden aanspraak maken op 25.000 euro.

De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd te kijken of er ook een speciale Backpay-regeling voor weduwen van deze ambtenaren en militairen kon komen. Op basis van onder meer gesprekken met vertegenwoordigers vanuit de Indische en Molukse gemeenschap en de evaluatie van de Backpay-regeling uit 2015, heeft de staatssecretaris besloten geen financiële regeling voor deze weduwen te maken.