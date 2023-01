ON! noemt derde voorgenomen financiële sanctie NPO ondemocratisch

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) vindt de voorgenomen derde financiële sanctie van de NPO “onrechtvaardig” en “ondemocratisch”, schrijft het bestuur in een verklaring. De NPO maakte dinsdag bekend van plan te zijn ON! een derde financiële sanctie op te leggen. Aanleiding is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat de omroep de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws “stelselmatig heeft overtreden”.

“Ongehoord Nederland interpreteert het voorgenomen besluit van een derde sanctie door het NPO-bestuur als niet constructief en als een openbaring van de intentie om omroep ON! van de buis te halen”, schrijft het ON!-bestuur in de verklaring. “In een tijd dat tal van omroepen en de NPO zelf negatief in het nieuws komen door jarenlang grensoverschrijdend gedrag van presentatoren en leidinggevenden en een eenzijdige woke-benadering van tal van onderwerpen is het onrechtvaardig om uitgerekend één omroep voor een derde maal in korte tijd met een financiële boete te dreigen.”

Het bestuur stelt dat “het NPO-bestuur zich vooral door emoties laat leiden” omdat de tweede en de voorgenomen derde sanctie elkaar inhoudelijk overlappen. “Ongehoord Nederland voldoet anders dan andere organen binnen het publieke bestel aan de gewenste journalistieke eisen, is een loyale partner van collega-omroepen en heeft de deur altijd openstaan voor samenwerking”, aldus het bestuur.