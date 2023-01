Minderjarige verdachten steekpartij Den Haag blijven in de cel

De drie minderjarige verdachten van de dodelijke steekpartij in Den Haag afgelopen vrijdag, blijven langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest met veertien dagen verlengd. Bij de steekpartij kwam een 39-jarige man om het leven.

De drie, twee meisjes van 15 en 17 jaar en een jongen van 17, worden verdacht van het op straat slaan en schoppen van de man en een 41-jarige vrouw, meldt het Openbaar Ministerie. De man werd ook gestoken, agenten troffen de man zwaargewond op straat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De steekpartij was op de Doctor H.E. van Geldererf in de wijk Loosduinen. De aanleiding is nog onduidelijk, dat wordt nog onderzocht. De drie minderjarige verdachten zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt. Zij zitten in beperking, dat wil zeggen dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben.