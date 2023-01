NPO wil Ongehoord Nederland derde sanctie opleggen

De NPO is van plan om Ongehoord Nederland (ON!) een derde financiële sanctie op te leggen. Aanleiding is het eind november verschenen tweede rapport van de Ombudsman van de NPO waarin staat dat de omroep de journalistieke code van de NPO in het tweede seizoen van het programma Ongehoord Nieuws “stelselmatig heeft overtreden”, heeft de NPO dinsdag bekendgemaakt.

De Ombudsman oordeelde dat de code, waaraan alle omroepen zich moeten houden, in 22 van de 23 uitzendingen van Ongehoord Nieuws is geschonden. Zo was er in veel uitzendingen sprake van “een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten”.

De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De eerste volgde eveneens na een rapport van de Ombudsman, die destijds klagers in het gelijk stelde dat ON! in zijn programma’s aantoonbaar onjuiste informatie had verspreid. De tweede boete volgde omdat de omroep van Arnold Karskens volgens de NPO niet voldoende bereid was om samen te werken binnen het omroepbestel.

De tweede sanctie is overigens nog niet officieel. ON! is daar tegen in beroep gegaan. Een adviescommissie moet zich nu over het besluit buigen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. ON! maakte ook bezwaar tegen de eerste boete, maar werd niet in het gelijkgesteld. Wel werd de sanctie verlaagd van 93.000 naar 84.000 euro.

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een verzoek te doen aan staatssecretaris van Media Gunay Uslu om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Tot nu toe deed de NPO dat nog niet.

ON! heeft twee weken de tijd om te reageren op het voornemen van de NPO om een derde sanctie op te leggen. Pas daarna zal worden besloten of die boete daadwerkelijk wordt opgelegd en wat de hoogte daarvan is. Als dat is gebeurd, gaat de raad van bestuur van de NPO zich buigen over een mogelijke stap naar Uslu.