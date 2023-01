Ook vuilnismannen en straatvegers in Utrecht staken voor een week

De stadsreiniging in de gemeente Utrecht staakt vanaf dinsdag een week lang voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Utrecht is de vijfde gemeente waar gemeenteambtenaren actie voeren. De straatvegers, vuilnismannen en mensen die de grachten schoon houden leggen tot en met volgende week maandag het werk neer.

Volgens FNV doet het overgrote deel van de stadsreiniging mee, zo’n vijfhonderd van de in totaal zevenhonderd medewerkers. De vakbond verwacht grote bergen afval en vieze straten en grachten.

Eerder staakten gemeenteambtenaren in Tilburg, Rotterdam, Amsterdam en Almere. In de eerste drie gemeentes ging het om werkonderbrekingen van maximaal drie uur, in Almere legden medewerkers het werk twee dagen neer.

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is, telt ruim 187.000 werknemers. De FNV stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. De FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.