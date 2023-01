Oud-wethouders De Mos en Guernaoui horen welke straf OM eist

De Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui krijgen te horen of het Openbaar Ministerie vindt dat ze zich hebben laten omkopen, en zo ja, welke straf daar volgens de aanklagers dan bij hoort. De officier van justitie begint dinsdag aan het requisitoir. Het voorlezen daarvan duurt de gehele middag en gaat woensdag waarschijnlijk verder. Ook vijf ondernemers en een voormalig gemeenteraadslid horen hun strafeis.

De Mos en Guernaoui kwamen in 2018 namens de partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de coalitie die Den Haag bestuurde. Een jaar later vielen rechercheurs hun werkkamers in het stadhuis en hun woningen binnen. Ze zouden bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan de partij. Zo zou De Mos de broers Akyol hebben getipt dat er een vergunning beschikbaar kwam waardoor zij hun zalencentrum ook ’s nachts open konden houden. Toen De Mos ervoor zorgde dat de parkeertarieven rond het zalencentrum werden verlaagd, reageerde een van de broers blij, waarna De Mos antwoordde: “Moet je maar eens aan mij denken.”

Een andere verdachte is Nino Davituliani, de partner van een van de broers. Door hun donaties zou ze een hoge plek op de kandidatenlijst van De Mos hebben gekregen, waardoor ze in de Haagse raad kwam. Toen zij twijfelde of zij moest stemmen over de nachtvergunningen, zou haar partner haar hebben laten weten: ‘Wij hebben jou erin geplant, we kunnen je er ook weer uithalen. Je weet dat er dertig mille door ons betaald is, dat die zetel van ons is.” Davituliani zou ook een raadslid van buurgemeente Rijswijk hebben getipt over mogelijke problemen bij een concurrerend zalencentrum.

Vanwege de verdenkingen werd Hart voor Den Haag/Groep de Mos uit de Haagse coalitie gezet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar kreeg de lokale partij de meeste stemmen in Den Haag, maar door de verdenkingen wilden te veel andere partijen niet met De Mos in zee gaan.

Alle verdachten hebben verklaard dat ze vinden onschuldig te zijn.