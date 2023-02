CDA en SP: laat rekenmachines langer mee gaan op school

CDA en SP willen dat scholen ophouden met ieder jaar nieuwe eisen stellen aan rekenmachines die leerlingen mogen gebruiken. De Kamerleden René Peters (CDA) en Peter Kwint (SP) dienen daartoe woensdag een voorstel in tijdens een debat over digitalisering in het onderwijs. Zij rekenen op steun van een Kamermeerderheid.

“Met enige regelmaat worden nieuwe rekenmachines op de markt gebracht”, zegt Peters. “Met steeds nieuwe functies die voor goed onderwijs niet noodzakelijk zijn. En die tijdens examens zelf fysiek moeten worden uitgeschakeld. Fabrikanten worden daar rijk van, maar ouders worden onnodig op kosten gejaagd. Dat moet stoppen.”

Het kabinet moet volgens de Kamerleden voor een langere tijd vastleggen aan welke eisen rekenmachines in de klas moeten voldoen. Ook moet aan ouders duidelijk worden gemaakt dat alle machines die aan die eisen voldoen, overal mogen worden gebruikt. “Het leven is al duur genoeg”, aldus Kwint.