PVV: kabinet moet excuses aanbieden voor beginfase coronacrisis

PVV’er Fleur Agema eist dat het kabinet excuses aanbiedt voor de beginfase van de coronacrisis. Ze vindt dat er fouten zijn gemaakt door mensen die nu in het kabinet zitten, hetzij in dezelfde rol als toen of in een andere baan. Ze stelt dat daar geen verantwoording voor is genomen, en dat het land er bij een eventuele volgende gezondheidscrisis “net zo slecht” voor staat als bij de coronacrisis, met lockdowns tot gevolg.

Agema sprak premier Mark Rutte, minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en minister Conny Helder (Langdurige Zorg) aan op dingen die ze gezegd of gedaan hadden tijdens de coronacrisis. Ook minister Hugo de Jonge – de voormalige minister van Volksgezondheid – kreeg kritiek, al is die niet bij het debat aanwezig. “Het is heel treurig dat deze mensen deze banen hebben en kennelijk houden, zonder dat ze de onherstelbare schade die ze aan de gezondheid van veel mensen hebben aangericht erkennen, laat staan hun excuses hebben aangeboden.”

De PVV vindt dat Rutte de “veiligheid belachelijk maakte” toen de “volledige voorraad beschermingsmiddelen” in Nederland werd verkocht. Agema verweet minister Helder dat ze als bestuurder bij de belangenvereniging van verpleeghuizen (ActiZ) niet voor de veiligheid van de medewerkers gestaan zou hebben.

Zorgminister Ernst Kuipers zou volgens Agema in zijn vorige baan als ziekenhuisdirecteur vanwege corona nog een voorstander geweest zijn van meer ziekenhuiscapaciteit, maar “sinds hij minister is niet meer”. Dat laatste is overigens niet helemaal waar, al heeft hij wel gezegd dat extra bedden in zijn langetermijnplannen voor de coronabestrijding geen prioriteit meer moesten hebben.

Kwalijk vindt Agema dat het Outbreak Management Team (OMT) maandenlang adviseerde dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig waren voor personeel in verpleeghuizen. Dat advies is mede ingegeven door de schaarste van die middelen, zei Agema, daarbij verwijzend naar een van de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar het beleid van de eerste zes maanden van de coronacrisis. “De OVV is daar snoeihard over.” Het OMT “maakte niet expliciet dat schaarste meespeelde bij de advisering”, zei Agema.

Ze wil van Rutte weten of hij wist dat het OMT-advies rondom gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in verpleeghuizen niet alleen op medische grond was genomen, maar ook was ingegeven door schaarste. “Door dit bedrog raakten talloze mensen onnodig besmet.”