LTO geschrokken van vondst gekkekoeienziekte bij melkveehouder

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) is “geschrokken” door de vondst van de gekkekoeienziekte BSE bij een dode koe op een boerderij in Zuid-Holland. Ook laat de belangenorganisatie weten mee te leven met de getroffen melkveehouder en het verdere onderzoek af te wachten.

Het is niet duidelijk om welke variant van de ziekte het gaat. Er bestaan twee varianten: één ontstaat door ouderdom, de ander door het eten van voer besmet met dierlijke eiwitten. Of meer koeien BSE hebben opgelopen, is nu niet bekend. De desbetreffende boerderij is na de vondst van de ziekte afgesloten.

De LTO is in afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek naar de dode koe en op de boerderij. De organisatie laat weten dat er in de tussentijd geen maatregelen worden genomen. “We houden de situatie goed in de gaten en wachten af wat het onderzoek uitwijst”, aldus een woordvoerder.