Rechter doet uitspraak in chroom-6-zaak tegen Tilburg en NedTrain

De rechtbank in Rotterdam bepaalt woensdag of de gemeente Tilburg en treinonderhoudsbedrijf NedTrain strafbaar zijn omdat ze deelnemers aan een werkproject voor mensen met een bijstandsuitkering hebben blootgesteld aan chroom-6. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt van wel en eiste tijdens de behandeling van de zaak geldboetes van 317.000 euro tegen Tilburg en Nedtrain.

Honderden mensen werden tussen 2004 en 2011 aan het werk gezet in de werkplaats van NedTrain, het onderhoudsbedrijf van de NS. Ze moesten verflagen afschuren van oude treinstellen, die werden opgeknapt voor het Spoorwegmuseum. In de verf bleek het kankerverwekkende chroom-6 te zitten. Deelnemers werden daar volgens het OM amper tegen beschermd. Volgens justitie had de gemeente zich beter moeten informeren over de gezondheidsrisico’s en heeft NedTrain niks gedaan met de kennis die het al had over die risico’s.

Een deel van de deelnemers aan het treinenproject kreeg later gezondheidsproblemen, variërend van allergieën tot zeer ernstige ziekten als longkanker. Om mensen tegemoet te komen, stelde de gemeente in 2019 een schaderegeling in. De strafzaak staat daar los van.

NedTrain en Tilburg vinden zelf dat vervolging niet op zijn plaats is. De advocaat van de gemeente betoogde tijdens de zitting dat de zaak is verjaard. Ook zou de gemeente formeel geen werkgever zijn geweest. Daarom is het OM volgens hem niet-ontvankelijk.