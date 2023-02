Vlaggen halfstok voor herdenking Watersnoodramp 1953

Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee hangen woensdag de vlaggen halfstok vanwege de zeventigste herdenking van de Watersnoodramp in 1953. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee heeft inwoners en ondernemers daar speciaal om gevraagd.

Waarschijnlijk hangen in het zuidwesten van Nederland woensdag veel vlaggen halfstok ter nagedachtenis aan de 1863 mensen die om het leven kwamen toen de dijken doorbraken in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. In veel gemeenten in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn herdenkingen, stille tochten en kransleggingen.

De zeedijken bezweken door een combinatie van zware storm en springtij. De dijken waren ook in matige tot slechte conditie. Dat was wel bekend, maar in die jaren werd al het geld besteed aan het herstellen van oorlogsschade en wederopbouw. Na de watersnoodramp werd het Deltaplan gemaakt, dat leidde tot de Deltawerken, stormvloedkeringen die de zeearmen kunnen afsluiten als het hoogwater wordt. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging is het op dit moment de vraag of de Deltawerken voldoende zijn om het achterliggende land in deze eeuw te blijven beschermen tegen springvloed en hoogtij.

Prinses Beatrix bezoekt de herdenking in Oude-Tonge op Goeree-Overflakkee. Dit dorp had met ruim 300 slachtoffers de meeste doden te betreuren na de ramp. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat is bij de herdenking in Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland. Bij Ouwerkerk werd in november 1953 het laatste gat in een dijk gesloten. In de caissons die daarvoor toen werden gebruikt is tegenwoordig het Watersnoodmuseum gehuisvest. Het museum en de provincie Zeeland besteden het hele jaar aandacht aan waterveiligheid met onder andere lespakketten en exposities. Er verschijnen dit jaar ook veel boeken en podcasts over de ramp van 1953.