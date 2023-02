Rechtszaak zorgverleners langdurige covid gaat vooralsnog door

Het kort geding van onder meer vakbond FNV over financiële compensatie voor zorgmedewerkers met langdurige covid gaat vooralsnog door, aldus een woordvoerster. Woensdag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend met een regeling voor deze groep te komen.

De bonden FNV en CNV meldden in januari de overheid voor de rechter te slepen om zo een regeling af te dwingen voor zorgverleners die vanwege aanhoudende coronaklachten niet meer kunnen werken. De bonden willen dat zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot krijgen van een kleine 23.000 euro. Volgens de bonden gaat het om inmiddels ongeveer duizend zorgmedewerkers.

Zorgminister Conny Helder werkt nu aan een plan voor compensatie van zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf besmet raakten met corona en daar langdurige covid aan overhielden. Het gaat om de maanden maart tot en met juni 2020. FNV en CNV willen dat alle zorgmedewerkers gecompenseerd worden die besmet raakten voordat er vaccinaties beschikbaar waren. De eerste coronaprik werd gezet in januari 2021.

De bonden bekijken nu met hun advocaten wat het plan van Helder betekent voor de rechtszaak, maar volgens de woordvoerster van FNV is de kans groot dat het kort geding, dat voor 17 februari op de planning staat, gewoon doorgaat.

Helder liet woensdag overigens al weten dat de regeling waar zij nu aan werkt los staat van het kort geding dat de bonden aankondigden. Wel erkent de minister dat zij mogelijk rekening zal moeten houden met de uitkomst.

De Eerste Kamer riep dinsdag op om 150 miljoen euro in een fonds te stoppen om daarmee zorgpersoneel met langdurige covid tegemoet te komen. Dat bedrag “maakt een ruimhartige regeling mogelijk”, aldus FNV. De minister heeft een collectieve regeling “schandalig lang getraineerd ten koste van zieke zorgmedewerkers die ontslagen zijn”, meent de bond.

Vakbonden willen dat ook medewerkers uit het onderwijs die langdurige covid opliepen worden geholpen. In januari vroeg onder meer de Algemene Onderwijsbond (AOb) opnieuw om een financiële tegemoetkoming voor deze groep. Een woordvoerster laat weten dat de bond het kort geding van de bonden in de zorg afwacht en daarna zal uitzoeken “wat voor ons zinvol is. Ook voor onderwijs moet er echt een regeling komen.”