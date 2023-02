Gekkekoeienziekte op Nederlands boerenbedrijf aangetroffen

Op een boerderij in Zuid-Holland is bij een dode koe de gekkekoeienziekte BSE aangetroffen, meldt het ministerie van Landbouw. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat. De boerderij is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd. Mensen die vlees van een koe met BSE eten, kunnen daardoor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen. Door die ziekte sterven hersencellen in hoog tempo af.

Het ministerie wil niet zeggen waar de boerderij ligt. In 2011 werd voor het laatst de zogeheten ‘atypische variant’ aangetroffen, die spontaan kan ontstaan door ouderdom van koeien. De ‘klassieke’ variant ontstaat door voer besmet met dierlijke eiwitten. Dit leidt tot de ziekte BSE (boviene spongiforme encefalopathie), ook wel gekkekoeienziekte genoemd. Besmette koeien zonderen zich af van de kudde en vertonen na verloop van tijd agressief gedrag.

Sinds 1997 zijn er 88 gevallen van de klassieke variant aangetroffen bij koeien in Nederland. Drie mensen overleden in Nederland aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Vooral mensen rond de dertig jaar oud worden getroffen door de ziekte. Eenmaal besmet is er weinig tegen te doen. Patiƫnten ervaren zware pijn door aantasting van het zenuwstelsel. Ook ervaren zij angsten en hallucinaties, waarna ze dement worden. Binnen een tot twee jaar is de ziekte vaak dodelijk.

De NVWA voert nu bron- en contactonderzoek uit. De kans is “aanwezig” dat ook andere koeien hetzelfde voer hebben gegeten, aldus het ministerie. Wageningen BioVeterinary Research (WBVR) onderzoekt om welke variant het gaat.

In de jaren negentig ontstond een epidemie van de ziekte, die in Nederland in 2002 het hoogtepunt bereikte. De Europese Unie stelde dat de epidemie in 2006 op zijn retour was. Toen werd ook het tienjarige Europese exportverbod op rundvlees vanuit Groot-Brittanniƫ opgeheven. Vooral daar kwam de ziekte veel voor. Er stierven 170 mensen en bijna 200.000 koeien werden er afgemaakt en vernietigd vanwege BSE.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hielden Nederlandse melkveehouders in 2021 in totaal bijna vier miljoen koeien.