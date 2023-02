Rutte: slachtoffers 1953 herinneren ons aan kracht van water

Ook premier Mark Rutte staat stil bij de Watersnoodramp, die woensdag precies 70 jaar geleden plaatsvond. Volgens hem herinneren de 1836 slachtoffers die in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant vielen ons aan “de verwoestende kracht van water”.

“Zeventig jaar geleden kwam het water. Voor veel inwoners van Zeeland en aangrenzende regio‚Äôs in Zuid-Holland en Noord-Brabant voelt het als de dag van gisteren. Omdat zij een dierbaar familielid verloren. Of een goede vriend, buur of collega”, schrijft Rutte op Twitter. “Vandaag herdenken wij de slachtoffers. Zij herinneren ons aan de verwoestende kracht van water en dat de strijd hiertegen nooit gestreden is.”

Ook minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zei bij de herdenking in het Zeeuwse Ouwerkerk dat de Watersnoodramp ondanks dat die zeventig jaar geleden plaatsvond nog altijd “ontzettend actueel” is en “ons nog altijd heel diep” raakt.