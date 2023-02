Verdachten moordzaak advocaat Wiersum: wij zijn de daders niet

De twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum hebben woensdag aan het eind van hun proces in hoger beroep uitvoerig en voor de laatste keer hun onschuld bepleit. Het Openbaar Ministerie en de recherche hebben “een beestachtig onderzoek” verricht, zei de 39-jarige Giërmo B. in zijn slotverklaring. “Het OM moet zich schamen. Ik word vals beschuldigd. Dat is niet menselijk.”

Moreno B. (33, geen familie): “Ik word gebruikt als zondebok in een trieste zaak als deze, waarin alleen maar verliezers zijn. Omdat ik onterecht vastzit. Ik leef mee met de nabestaanden, maar ik ben de dader niet. Ik heb hun geliefde niet vermoord.”

Het tweetal heeft deze en vorige week in hoger beroep terechtgestaan voor het gerechtshof Amsterdam, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

Derk Wiersum werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Hij was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. De rechtbank veroordeelde Giërmo B. en Moreno B. in 2021 tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. In hoger beroep heeft het OM die eis vorige week herhaald.

Onder meer in kaart gebracht telefoonverkeer en DNA-sporen van de verdachten in diverse (gestolen) auto’s vormen het bewijs tegen de beide verdachten. Moreno B. zou de schutter zijn geweest, Giërmo B. de chauffeur van de vluchtauto. Zij hebben van meet af aan ontkend; volgens justitie hebben zij vele vragen ten onrechte onbeantwoord gelaten. In de periode voor de moord zouden de gangen van Wiersum langdurig in kaart zijn gebracht, door zogeheten spotters. Vanaf eind augustus 2019 zouden de twee vermoedelijke uitvoerders het hebben overgenomen.

Voorafgaand aan de slotwoorden van de verdachten rondden de advocaten van Moreno B. hun pleidooi af. Advocaat Gerald Roethof drong er bij het hof op aan de emoties los te laten en het beladen dossier zakelijk te benaderen, “als een chirurg”. De moord op Wiersum schokte heel Nederland, maar kwam vooral hard aan bij advocaten, officieren van justitie en rechters in Amsterdam, waar het slachtoffer woonde en kantoor hield. Roethof: “Als je iemand kent die op zo’n manier komt te overlijden, dan raakt dat je. Ik vraag het hof extra rekening te houden met die menselijke factor. Let extra op. Abstraheer van die emoties.”

Het hof doet uitspraak op 23 februari.