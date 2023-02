Geval gekkekoeienziekte is minder gevaarlijke variant voor mensen

Bij het in Nederland aangetroffen geval van gekkekoeienziekte gaat het om de zogeheten atypische ‘ouderdomsvariant’, meldt het ministerie van Landbouw. Die kan spontaan ontstaan in oudere koeien en komt niet door besmet voer. Daarmee lijkt er geen sprake te zijn van groot gevaar voor de volksgezondheid.

De andere variant van de ziekte, ook wel de ‘klassieke’ variant genoemd, kan worden overgebracht door voer waar dierlijke eiwitten in zitten die besmet zijn met de ziekte. Als de koe deze variant had gehad, betekende dat mogelijk dat er toch zulk (besmet) voedsel in omloop zou zijn, beaamt een woordvoerster van Wageningen Bioveterinary Research. Dan hadden veel mensen in contact kunnen komen met besmet vlees. Het geven van voer met materiaal van zoogdieren (‘diermeel’) aan vee is verboden in Nederland.

De gekkenkoeienziekte heet officieel Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE). Mensen die vlees van een koe met BSE eten, kunnen daardoor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob krijgen. Door die ziekte sterven hersencellen in hoog tempo af.

Volgens Wageningen Bioveterinary Research is de ziekte ‘spontaan’ ontstaan in de 8-jarige koe. Dat komt bij oudere dieren wel vaker voor. Binnen de EU is deze variant van de ziekte sinds 2001 al 66 keer aangetroffen. Het is in Nederland het vierde geval.