VVMC dreigt met aansluiting bij landelijke staking streekvervoer

Treinpersoneel in het streekvervoer gaat volgende week opnieuw enkele dagen staken als een reactie van vervoerders Arriva en Keolis na de staking van donderdag uitblijft. Dat meldt een woordvoerster van vakbond VVMC. Daarmee zouden treinmedewerkers, die vallen onder de kleine cao in het streekvervoer zich aansluiten bij de al aangekondigde stakingen voor volgende week door buschauffeurs in het streekvervoer. Onder die cao vallen zo’n 1300 medewerkers.

De onderhandelingen voor de cao Multimodaal, waar vervoerders onder vallen die zowel trein- als busvervoer aanbieden, verlopen stroef. Deze medewerkers legden donderdag ook al het werk neer in het noorden en het oosten van het land. Met een staking van vijf dagen willen vakbonden FNV en CNV een doorbraak forceren in de eveneens moeizame cao-onderhandelingen voor de grote cao in het streekvervoer. Daaronder vallen zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs.

Volgens de woordvoerster van de VVMC ligt de bal bij de werkgevers. “Als Arriva en Keolis niet reageren op de staking en onze eisen, dan worden volgende week opnieuw stakingsdagen gepland.” Hoeveel stakingsdagen dit zullen zijn en in welke regio’s het werk wordt neergelegd, is nog niet bekend. “Er zal na donderdag eerst overleg plaatsvinden tussen de vakbonden. Wat uit dat gesprek komt, wordt voorgelegd aan onze leden. Zij hebben het laatste woord”, legt de VVMC-zegsvrouw uit.

Arriva laat namens de werkgevers weten dat er een cao-bod ligt waarop de vakbonden tot en met maandag kunnen reageren. Maar dat bod is volgens de VVMC te laag. De vakbond eist onder meer koopkrachtbehoud voor de werknemers. Ook moet de werkdruk omlaag. Eerder sprak de bond al van een “onoverbrugbaar verschil van standpunten aangaande het tot stand brengen van een nieuwe cao”.

Donderdag staakte het treinpersoneel van Arriva dat werkt vanuit Leeuwarden, Emmen, Mariënberg (Overijssel) en Zwolle. Als gevolg van de staking reden er geen treinen in Friesland en een deel van Groningen. Ook op de Vechtdallijnen (Zwolle-Emmen en Almelo-Mariënberg) ligt het treinverkeer stil.

Een nieuwe staking zou ook van invloed kunnen zijn op andere treintrajecten waarop Arriva en Keolis rijden, aldus de woordvoerster. Zo zijn de vervoerders ook actief in Twente, Dordrecht en Limburg. Eerder voerde treinpersoneel daar ook al actie waardoor treinen uitvielen, te meer omdat deze staking toen ook parallel liep aan acties in de grotere cao voor het streekvervoer.

Reizigersorganisatie Rover zegt in een reactie “snel een einde” te willen aan “deze stakingen”. Volgens de organisatie is het “in ieders belang om niet nog meer reizigers kwijt te raken. We roepen op tot reizigersvriendelijke acties, die ook zijn toegestaan. We vragen vervoerders om coulant te zijn met vergoedingen voor reizigers die vandaag alternatief vervoer hebben gekozen.”