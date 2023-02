Weerwind broedt op veiligheidsmaatregelen medewerkers reclassering

Medewerkers van de reclassering willen extra maatregelen om zich te kunnen beschermen tegen de zwaardere en geharde criminelen en veroordeelden waar ze in hun werk mee te maken krijgen, zo hebben ze in gesprekken aangegeven bij minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. De verharding leidt ertoe dat deze medewerkers “tegen grenzen aanlopen”, meldt hij aan de Tweede Kamer. De minister kijkt samen met Reclassering Nederland of het bijvoorbeeld mogelijk is om medewerkers anoniem hun werk te laten doen.

De reclassering ziet er onder meer op toe of veroordeelden zich houden aan de bijzondere voorwaarden of een werkstraf die de rechter heeft opgelegd. Ook geven ze rechters advies over een passende straf en zijn ze betrokken bij de re-integratie in de maatschappij. De reclasseringsmedewerkers zeggen dat de doelgroep is verhard en de situatie soms onveilig is.

Inmiddels wordt het toezicht op mensen met een hoog veiligheidsrisico standaard gedaan door twee medewerkers en voeren zij zo nodig gesprekken met de betrokkenen op het politiebureau. “In zeer uitzonderlijke gevallen” is de situatie zo slecht dat hun veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd, aldus de minister. In die gevallen is het toezicht onuitvoerbaar en zal de rechter beslissen over een vervangende (onvoorwaardelijke) straf.

De minister voerde zijn gesprekken op verzoek van de Tweede Kamer en met name de SP, die bezorgd is over de reclassering. Zo is er sprake van personeelskrapte en een hoog ziekteverzuim zodat de medewerkers nog meer werkdruk ervaren.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming is bezig met een advies aan de minister “over de omgang met geharde justitiabelen”.