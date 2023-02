Werkgevers blij met gesprek op Catshuis, kritiek van links

Werkgeversorganisatie VNO-NCW spreekt van een “constructief gesprek” met het kabinet over het ondernemingsklimaat in Nederland. Een flinke afvaardiging van het kabinet, onder wie premier Mark Rutte, sprak donderdag met een aantal grote bedrijven op het Catshuis over het vestigingsklimaat. Volgens VNO staat dat onder druk.

De koepelorganisatie sprak eerder zelfs van een “vrije val”. Werkgeversvoorvrouw Ingrid Thijssen heeft bij het kabinet het belang benadrukt van “onder meer stabiel overheidsbeleid, een eerlijk speelveld en de juiste randvoorwaarden voor die nieuwe economie en alle investeringen die daarmee gemoeid zijn”, meldt VNO-NCW in een persbericht.

Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat Dow Benelux, Heineken, Philips, NXP, Schiphol Group, SHV en VDL aanwezig waren op het Catshuis. Naast VNO-NCW zat Techleap.nl aan tafel, als vertegenwoordiger van (voormalig) start-ups. Volgens PvdA-Kamerlid Joris Thijssen zijn dit vooral “bedrijven van de ‘oude’ economie”. Wat hem betreft hadden meer organisaties aan tafel moeten zitten die bijdragen aan een “klimaatneutrale, natuurinclusieve en circulaire samenleving”.

Thijssen is niet de enige met kritiek. “De omvang van de rode loper die door dit kabinet wordt uitgerold voor ‘t grote bedrijfsleven blijft verbazen”, twittert Tom van der Lee van GroenLinks. Hij vindt, net als SP’er Jasper van Dijk, dat de bedrijven eerst maar eens het nieuwe wetsvoorstel over regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen moet omarmen. Dit voorstel kwam van de ChristenUnie, D66, SP, PvdA, GroenLinks en Volt, maar kan op weinig steun rekenen van grote bedrijven.