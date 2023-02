Onderzoek: geluidsoverlast voor duizenden bewoners rond A10

Duizenden bewoners rond de A10-Noord in Amsterdam ervaren meer geluidsoverlast vanwege verwijderde geluidsschermen langs de snelweg. Dat meldt Rijkswaterstaat op basis van een geluidsonderzoek. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat spreekt van “een serieus probleem” omdat het om een fors aantal woningen gaat waar de geluidsproblemen spelen. “Hopelijk leidt het tot maatregelen.”

Uit de berekeningen blijkt dat bij bijna 6900 woningen een geluidstoename is van groter dan 0,5 decibel. Van die woningen is bij 1084 woningen een toename van 2,5 decibels of meer. Bij 344 woningen is ook het geluidsniveau binnenshuis te hoog. Omdat de geluidsniveaus in strijd zijn met de wet- en regelgeving, vraagt Rijkswaterstaat een tijdelijke ontheffing van de nalevingsplicht aan bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.

De geluidsschermen langs de A10-Noord verkeerden al langere tijd in slechte staat. Meerdere onderdelen waaiden tijdens de storm Eunice, vorig jaar februari, weg. In augustus werden vervolgens meer delen van de geluidswal verwijderd uit veiligheid. Sindsdien ervaren omwonenden toegenomen geluidsoverlast, wat nu wordt bevestigd door het onderzoek van Rijkswaterstaat.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit) laat weten het rapport verder te gaan bekijken met het stadsdeel en de GGD. “Een eerste blik op het rapport maakt in elk geval duidelijk wat we al lang weten: er is al meer dan een half jaar een onaanvaardbare toename van de overlast voor heel veel bewoners rond de A10 in Noord.” In 2025 zouden de geluidsschermen vervangen worden. De wethouder gaat met Rijkswaterstaat overleggen of dat vervroegd kan worden. “Want pas als de nieuwe schermen er staan, is de situatie weer leefbaar voor alle omwonenden.”

Daarnaast stelt Rijkswaterstaat in het rapport drie tijdelijke maatregelen voor waarmee de ergste overlast kan worden beperkt. Zo zou het verlagen van de snelheid van 100 km per uur naar 80 of 50 km per uur, overdag of ’s nachts, kunnen helpen. Ook wordt er gedacht aan het aanleggen van geluidreducerend asfalt of het plaatsen van tijdelijke geluidsschermen op de vluchtstrook langs de binnenring. Van der Horst zegt daarover direct met Rijkswaterstaat in overleg te gaan, “want er moet snel een beslissing genomen worden en ik dring daar ook bij de minister op aan”.