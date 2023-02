VluchtelingenWerk: gemengde gevoelens over langere crisisopvang

VluchtelingenWerk heeft gemengde gevoelens over het plan om de crisisnoodopvang voor asielzoekers langer open te houden dan tot 1 april. “Je kunt ermee voorkomen dat mensen op straat komen te staan, maar er zijn grote zorgen over de kwaliteit die wordt geboden in veel crisisnoodopvanglocaties”, zegt een woordvoerder.

Er is weinig privacy, het is erg gehorig en mensen verhuizen constant, als ze in de crisisnoodopvang worden opgevangen. “Met name de impact op kinderen is groot. We zien vaak dat ze niet naar school kunnen, omdat ze zo kort op een plek verblijven. En als ze wel naar school kunnen, moeten ze vrij snel weer van school wisselen.” Maar, zegt VluchtelingenWerk, “alle kleine beetjes helpen.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft burgemeesters van het Veiligheidsberaad gevraagd de crisisnoodopvang langer open te houden. Veel burgemeesters gingen daarmee akkoord, zei hij, maar niet iedereen. VluchtelingenWerk snapt dat bepaalde locaties moeten sluiten. “Ze staan bijvoorbeeld op festivalterreinen, of het broedseizoen begint waardoor een locatie moet sluiten”, zegt de woordvoerder.

“Er zijn niet alleen op de korte termijn urgent plekken nodig”, aldus VluchtelingenWerk. “We zien dat te weinig gemeentes locaties aandragen voor de langere termijn.” En daarop moet ook de focus liggen, vindt de organisatie.

Er is een groot tekort aan opvangplekken. Asielcentra zitten overvol en voor mensen die mogen blijven is geen huis beschikbaar. De komende maanden komen naar verwachting meer asielzoekers naar Nederland, terwijl het aantal opvangplekken daalt.

Van der Burg liet onlangs weten voor 1 juli nog 19.000 opvangplekken nodig te hebben. Met het openhouden van de crisisnoodopvang is hij er nog lang niet, gaf hij toe. “Maar het gaat helpen.” Hij heeft geen datum aangegeven wanneer de crisisnoodopvang dicht kan gaan.