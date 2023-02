Matchis: in drie dagen tijd 2800 stamceldonoren na oproep Slegers

Bij centrum Matchis zijn in drie dagen tijd 2800 aanmeldingen binnengekomen van mensen die stamceldonor willen worden. Donderdag deed PSV-woordvoerder Thijs Slegers (46), die zelf door bloedkanker ongeneselijk ziek is, een oproep om stamceldonor te worden. Matchis laat zondag weten dat het grootste gedeelte van de aanmelders “al door het systeem is gekomen”, wat betekent dat zij eventueel geschikt zouden zijn als match.

Volgens de woordvoerder is in die drie dagen ruim 10 procent van het totale aantal van vorig jaar (27.000) binnengekomen. En dat aantal is bovenop dat van de maand januari, toen meldden zich ook 2500 mensen als stamceldonor.

Hij stelt dat 75 procent van de nieuwe aanmelders man is. Dat betekent volgens hem dat het verhaal van Slegers bij mannen erg aanslaat. Oud-journalist Slegers, die sinds 2016 manager mediazaken bij PSV is, werd een paar jaar geleden getroffen door leukemie. Slegers heeft zelf stamceltransplantatie gehad, die ook slaagde. Donderdag echter liet hij weten toch niet beter te kunnen worden. Tegelijk gaan zijn gedachten uit naar andere mensen: “Ik ben niet meer te helpen, maar anderen wel!”, twitterde Slegers.

Door het hoge aantal nieuwe aanmeldingen is wel duidelijk geworden, aldus de woordvoerder van Matchis, dat “hoe persoonlijker en echter en meer confronterend het verhaal, hoe meer het mensen wakker schudt”. Hij benadrukt dat het grote aantal nieuwe aanmeldingen heel fijn is, hoewel de aanleiding “niet blij maakt. Maar het is wel fijn dat iemand de moed vindt zijn verhaal te delen”. Hij zegt dat Matchis komende week contact wil opnemen met PSV en Slegers.

Bij Matchis zijn nu 395.000 donoren bekend. In 2015 waren het er nog 50.000. “Toen konden we 50 mensen helpen, nu hebben we er 395.000 en zijn 247 donoren gematcht met een patiĆ«nt”, stelt de zegsman. “Hoe meer mensen er geregistreerd staan, hoe meer mensen we kunnen helpen.”

Zondag betuigden toeschouwers van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV in De Kuip ook hun steun aan Slegers. In de 12e minuut van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV klapten de ruim 47.000 aanwezige fans een minuut lang. De spelers van PSV droegen zondag bij het betreden van het veld speciale shirts met daarop de tekst ‘Sterkte, Thijs!’. In het supportersvak van PSV hielden fans een doek omhoog met daarop de tekst ‘Thijs, eendracht maakt macht’.