Scholen en leerlingen rustig onder komende vervoersstaking

Ook voor scholieren, studenten en leerkrachten zullen de stakingen van buschauffeurs en treinpersoneel in het streekvervoer volgende week gevolgen hebben. De staking zal met name “verschil maken” in Limburg, Twente en de Achterhoek, aldus FNV eerder. Maar het onderwijs en de gebruikers daarvan blijven er rustig onder. Soms wordt de onlineles weer van stal gehaald.

Vanuit kleine plaatsen reizen mensen nogal eens met een streekbus naar de les. Van de 11.000 mbo-studenten van de Gilde Opleidingen in Limburg bijvoorbeeld gebruikt volgens een losse schatting van de woordvoerder een derde de ov-kaart. Sommige teams van leerkrachten gaan, waar mogelijk en nodig, dan ook online onderwijs aanbieden.”Daar is gelukkig al ervaring mee opgedaan”, aldus de zegsman, als gevolg van de coronamaatregelen.

Niet dat de zeven locaties tellende onderwijsinstelling al een schrikbeeld van lege lokalen voor zich ziet. Diverse studenten hebben al een rijbewijs en zelfs een auto of kunnen die lenen. Daarbij hamert de school er bij iedereen nadrukkelijk op dat het onderwijs gewoon doorgaat.

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs met 25 scholen, 25.000 leerlingen en 2750 medewerkers ziet de situatie ook niet zo somber in. “We hebben eerder stakingen meegemaakt en toen zijn ze ook op school gekomen. De leerlingen komen sowieso meestal al op de fiets en anders regelen ze wel iets, zoals gebracht worden door ouders.” De zegsvrouw ziet ‘geen signalen” dat online werken nodig wordt gevonden.

Achterhoek VO, met zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio, is ook relaxed onder de komende ontwikkelingen. Stakingen hebben ook zij vaker meegemaakt. Vooral de leerkrachten wonen wat verderop en moeten dus in een auto springen of met iemand meerijden.

Scholierenclub LAKS ziet dat de achterban het allemaal nog even afwacht, van plan is de fiets te nemen of moeders en vaders in te schakelen.