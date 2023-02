Een persoon overleden en twee gewond door steekpartij in Delft

Bij een steekpartij in Delft is zondagochtend een persoon omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden, meldt de politie zondag.

De steekpartij vond plaats aan de Frederik van Eedenlaan. De twee gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens een fotograaf van het ANP is er veel politie aanwezig. De straat is afgezet en er zijn zwarte schermen geplaatst. Ook is de Forensische Opsporing ter plekke voor onderzoek.

De aanleiding van het steekincident is nog onbekend. De politie is op zoek naar getuigen.