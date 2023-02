Arriva: ondanks staking wel treinen in noorden en oosten

Treinen van Arriva rijden, ondanks de staking in het streekvervoer, wel op trajecten in het noorden van het land. In Groningen en Friesland wordt de dienstregeling gewoon opgestart, meldt de vervoerder. Wel kan het drukker zijn in de treinen omdat minder lange treinen worden ingezet. Ook in het oosten, op de Vechtdallijnen, rijden treinen.

Eerder meldde de vervoerder dat er ook de treinen in de Achterhoek zouden rijden, maar inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. “Er is vanochtend nog geprobeerd om een passende treindienstregeling te maken en een opstart te maken maar uiteindelijk bleek dit niet haalbaar”, meldt Arriva.

De vervoerder verwacht door de staking ook uitval van bussen. Later in de ochtend moet duidelijk worden hoeveel procent van de bussen rijdt in de regio Noord. Arriva adviseert reizigers om vlak voor vertrek de reisplanner te checken voor de actuele stand van zaken.

Duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer leggen vanaf maandag vijf dagen het werk neer. De actievoerders voeren actie voor een hoger loon. Ook willen ze dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen.

Het gaat om personeel van vervoerders als Arriva, Qbuzz en Keolis. In totaal zijn de twee cao’s waarvoor wordt gestaakt goed voor meer dan 14.000 mensen. Alleen in NS-treinen en in het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag werkt het personeel wel gewoon door, want die werknemers hebben eigen cao’s.