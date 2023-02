SEO uitbesteden steeds noodzakelijker

Voor bedrijven is het van belang dat toekomstige gebruikers, consumenten of cliënten niet kiezen voor de concurrent, maar voor zijn/haar bedrijf. Het is daarom belangrijk dat men ervoor zorgt dat online zichtbaar te zijn en het liefst bovenaan in de zoekresultaten van google te komen. Volgens AndroidWorld is dat echter de laatste jaren een stuk moeilijker geworden. Panorama vindt het dan ook voor bedrijven steeds noodzakelijker om professionals in te huren en de zoekmachineoptimalisatie (SEO) uit te besteden.

Wat is SEO?

Zoekmachineoptimalisatie kennen we als SEO (afgekort van de Engelse term search engine optimization). Het is het totaal aan activiteiten om een webpagina hoog te laten scoren in de resultaten van zoekmachines bij bepaalde zoektermen. Dat kan bijvoorbeeld het schrijven van (blog)artikelen zijn. Het is belangrijk content te maken die aansluit bij de zoektermen van potentiële klanten én ervoor zorgt dat de klant een lange termijn band kan krijgen met het product of de dienst. SEO kan een bedrijf veel concurrentievoordeel opleveren omdat de klant nou eenmaal de hoogste zoekresultaten als eerste ziet.

Beter vindbaar worden door SEO

SEO uitbesteden zodat je beter vindbaar wordt, gebeurt steeds vaker en is een keuze die veel kan opleveren. SEO is een marketingmiddel dat constant in beweging is en daarmee erg lastig goed bij te houden. Bedrijven gespecialiseerd in SEO kunnen dit constant voor de klant bijhouden, zodat zij altijd goed vindbaar blijven. Klanten kunnen vaak kiezen of zij de gehele SEO willen uitbesteden (bedenken van de strategie, schrijven artikelen et cetera) of dat zij enkel een strategie willen, waarmee zij dan zelf aan de slag kunnen. Ieder bedrijf is anders en heeft daarmee een andere strategie en aanpak nodig.

Waarom SEO uitbesteden?

Omdat SEO een constant veranderende marketingtool is, kan het veel tijd en geld kosten om het zelf te (blijven) doen. Zo moet een bedrijf de kennis van SEO in huis halen en/of eigen medewerkers ervoor opleiden en betalen. Wanneer een bedrijf SEO uitbesteedt, kan het kosten besparen. Zeker omdat SEO maatwerk is en een eventueel kostenplaatje daarmee ook op maat zal zijn. Daarnaast weten de ingehuurde teams waar zij mee bezig zijn en kunnen vaak efficiënter te werk gaan. Professionals weten bijvoorbeeld welke zoekwoorden het beste werken. Die woorden zou het bedrijf anders zelf moeten zoeken.

Veel bedrijven houden wel bij hoe vaak hun site wordt bezocht en waar de bezoekers zich ongeveer bevinden. Toch laten ze op dat gebied veel waardevolle informatie ook verloren gaan. Een SEO-bureau kan bezoekers analyseren en ervoor zorgen dat het bedrijf kan aansluiten bij de doelgroep. Het mooie is dat je specialisten vaak gewoon kunt controleren voor zij echt voor je aan het werk gaan. Veel professionals bieden QuickScans aan. Naast dat deze het bedrijf een beeld geven hoe zij er qua SEO voorstaan, kan een bedrijf zien of zij met de professional in zee willen gaan om hun SEO waar kan te optimaliseren.