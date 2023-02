BuZa roept Nederlanders in Turkije op zich te registreren

Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in het getroffen gebied in Turkije zijn op om zich te registreren voor de informatieservice van het ministerie, om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de aardbevingen in het land. Daarnaast heeft het ministerie ook een liveblog geopend met updates.

Maandag zijn in de buurt van de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije twee zware aardbevingen geweest, met een kracht van respectievelijk 7.8 en 7.5. Daarbij zijn volgens de Turkse regering honderden mensen omgekomen en raakten velen gewond.

Eerder gaf het ministerie verschillende kleurcodes af voor reizen naar Turkije. Voor de grensgebieden met SyriĆ« en Irak geldt code rood vanwege “militaire acties”. Voor de Turkse-Iraakse grensovergang geldt code oranje omdat er onder meer regelmatig gevechten zijn tussen de Koerdische PKK en het Turkse leger. Alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden. De rest van het land is geel vanwege de verhoogde terreurdreiging gericht op westerse doelen, onder meer door het verscheuren van een koran in Nederland en het verbranden van een koran in Zweden.