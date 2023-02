Stormloop op dichtbundel Pim Lammers na doodsbedreigingen

De dichtbundel Ik denk dat ik ontvoerd ben van schrijver Pim Lammers is afgelopen weekend uitverkocht. Dat bevestigt uitgeverij Querido maandag. Er komt op korte termijn een herdruk. De plotselinge stormloop op het boek lijkt een reactie te zijn op de doodsbedreigingen die Lammers ontving nadat fragmenten uit een verhaal van hem op sociale media werden gedeeld.

Lammers, die onder meer bekend is om zijn werk over identiteit en diversiteit, trok zich vanwege de doodsbedreigingen terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Het verhaal, dat Lammers in 2015 schreef voor een volwassen literair tijdschrift, gaat over de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer. Onder meer de actiegroep Gezin in gevaar, die zich naar eigen zeggen inzet tegen de “lhbti-dictatuur”, en politicus Wybren van Haga riepen op tot actie tegen Lammers vanwege het verhaal. Premier Mark Rutte en de boekenbranche veroordeelden de doodsbedreigingen scherp.

Schrijversvakbond PEN riep auteurs en lezers op Lammers te steunen. Een soortgelijke oproep van bibliothecaris Marjolein Hordijk uit Nijmegen om het boek van Lammers hoog in boekenlijst te laten belanden, werd zondag veel gedeeld op sociale media.

De oproepen lijken effect te hebben. Op website bol.com is de dichtbundel, die in het najaar uitkwam, uitverkocht. Arno Koek van boekhandel Blokker in Heemstede bevestigt de grote vraag naar het werk van Lammers. “Een derde van de webbestellingen afgelopen weekend betrof werk van Lammers”, stelt hij. “En die trend hoor ik ook bij collega’s. Mensen zijn nieuwsgierig naar zijn werk, maar willen hem ook steunen.” Volgens Koek gaan veel boekwinkels de komende dagen het werk van de auteur ook bewust onder de aandacht van bezoekers brengen.

Lammers was in 2018 de jongste winnaar van een Zilveren Griffel ooit, voor zijn prentenboek Het lammetje dat een varken is.