Buitenlandse Zaken volgt situatie Turkije ‘op de voet’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken volgt de situatie na de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije “op de voet”. In een bericht op Twitter roept het mensen die zich in de getroffen regio bevinden op zich te melden bij familie of vrienden en de instructies op te volgen van de lokale autoriteiten.

Het is nog onduidelijk of er Nederlanders zijn in het getroffen gebied. Het ministerie adviseert mensen die hulp nodig hebben contact op te nemen met hun reisverzekeraar of de ambassade.

De aardbeving met een kracht van 7.8 in het zuidoosten van Turkije heeft geleid tot een enorme verwoesting tot over de grens met Syriƫ. Honderden mensen zijn omgekomen en velen raakten gewond.