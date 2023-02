Giro555 opengesteld voor slachtoffers van aardbevingen

De samenwerkende hulporganisaties zijn een nationale actie gestart en hebben Giro555 opengesteld om geld op te halen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. “Er is dringend noodhulp nodig, op zowel de korte als langere termijn. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp”, aldus Giro555.

Op woensdag 15 februari is een Nationale Actiedag voor de slachtoffers. Hoe die er precies uitziet, is nog niet bekendgemaakt. Giro555 staat ook nog open voor de slachtoffers van het conflict in Oekraïne. Ook daarvoor kunnen mensen nog doneren. Eerder opende het Rode Kruis al een rekeningnummer vanwege de aardbevingen. Binnen 24 uur werd al meer dan 2 miljoen euro opgehaald.

Het zuidoosten van Turkije kreeg maandagochtend vroeg te maken met een beving met een kracht van 7.8. Het epicentrum lag 26 kilometer ten noordwesten van de stad Gaziantep, niet ver van de grens met Syrië. Later maandagochtend vond een tweede aardbeving plaats. Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 5000 en er zijn vele duizenden gewonden.