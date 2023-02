Advocaat De Mos: geen verband donaties en handelen, dus vrijspraak

Het Openbaar Ministerie heeft niet aangetoond dat de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui zich hebben laten beïnvloeden door donaties aan hun partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Dat stelden hun advocaten dinsdag in hun pleidooien. Volgens de verdediging is er geen sprake van omkoping en moeten De Mos en Guernaoui daarom vrijgesproken worden.

De advocaten spreken van “betrokken wethouders”, die bezig waren met het uitvoeren van het verkiezingsprogramma van hun partij en van het Haagse coalitieakkoord. Ook waren ze volgens de advocaten bezig “met hetgeen waar ze zo groot mee geworden zijn: de ombudspolitiek. Nergens blijkt dat zij handelden vanuit de gedachte dat zij voor een donatie een wederdienst moesten leveren.”

Het Openbaar Ministerie ziet dat anders en heeft De Mos en Guernaoui aangeklaagd. Volgens de officieren van justitie hebben de twee lokale politici zich laten omkopen. In ruil voor donaties aan hun partij zouden ze bevriende ondernemers hebben bevoordeeld. Zo zouden ze een nachtontheffing hebben geregeld voor de eigenaren van een zalencentrum.

De Mos en Guernaoui zijn ook aangeklaagd voor lidmaatschap van een criminele organisatie, omdat zij zouden hebben samengewerkt met de donateurs. Ook zouden De Mos en Guernaoui geheime informatie hebben gedeeld, een schending van hun ambtsgeheim. Maar volgens de advocaten was de informatie niet geheim en zouden ze daarom ook daarvan moeten worden vrijgesproken. De Mos wordt verder verdacht van mensensmokkel omdat hij een Oekraïense klusjesman inhuurde die illegaal in Nederland was. Volgens de advocaten kon De Mos niet weten dat de man niet in Nederland mocht zijn, en moet ook daar vrijspraak volgen.

De advocaten beschuldigen het Openbaar Ministerie van een “heksenjacht op De Mos”, van “stemmingmakerij”, van “oogkleppen” en van een “kruistocht van het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche tegen De Mos en diens politieke partij”. Advocaat Peter Plasman zei: “Hij is neergezet als een doortrapte, op zelfverrijking uit zijnde, corrupte politicus.” Het dossier, dat in totaal ongeveer 15.000 bladzijden telt, zit volgens de verdediging “vol met aannames, foutieve vooronderstellingen en interpretaties”.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een bestuursverbod van 4 jaar tegen De Mos. Tegen Guernaoui eiste het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een bestuursverbod van 4 jaar. De rechtbank in Rotterdam doet waarschijnlijk pas eind volgende maand uitspraak.