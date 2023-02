NOS brengt nieuws over aardbeving ook in Turks en Arabisch

De NOS deelt artikelen over de aardbevingen in Turkije en Syriƫ als experiment ook in het Turks en Arabisch op de website en in de app. De automatisch vertaalde berichten zijn via een link in de Nederlandstalige artikelen te vinden op de website van NOS Lab, de site waarop de omroep experimenteert met nieuwe technieken en vertelvormen.

“Omdat de ramp groot nieuws is met vanzelfsprekend een grote impact op Nederlanders met een Turkse of Syrische achtergrond, zetten we de vertaaldienst nu in”, schrijft de NOS op zijn website. “We hopen ons publiek dat de Nederlandse taal niet of minder goed machtig is, met deze tool te helpen om het NOS-nieuws over de aardbeving te volgen.”

De vertaalde artikelen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd door tolken en een groep van honderd gebruikers. Daarnaast wordt lezers opgeroepen feedback te sturen.