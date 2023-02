Rotterdam en Amsterdam doneren 1 euro per inwoner

Amsterdam en Rotterdam doneren beide 1 euro per inwoner aan het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. “De aardbeving in Turkije en Syrië is een ongekende ramp. We leven mee met de getroffenen en alle Turkse, Koerdische en Syrische Nederlanders die op dit moment in angst en onzekerheid leven”, twitteren de steden dinsdag.

Amsterdam laat weten als stad 905.000 euro te geven. Rotterdam, met ruim 664.000 inwoners rondt de donatie af op 650.000 euro, zegt een gemeentewoordvoerder. In totaal komt de donatie neer op een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro.

Volgens de Rotterdamse woordvoerder was in beide steden snel besef dat er iets gedaan moest worden voor de slachtoffers van het natuurgeweld. “Er is kort overleg geweest tussen de colleges en afgesproken dit besluit gezamenlijk bekend te maken. Als andere steden niet mee hadden gedaan, hadden we als Rotterdam op eigen initiatief deze donatie ook gedaan. We hebben in het verleden vaker een soortgelijke gift gedaan.”

Het Rode Kruis opende maandag Giro 7244 voor hulp aan de getroffen gebieden. Rond 14.00 uur was in iets meer dan 24 uur al meer dan 2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië, meldde een woordvoerder van het Rode Kruis.