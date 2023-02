Nederlands reddingsteam redt meer mensen uit puinhopen Hatay

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR heeft tot nu toe elf mensen en een hond gered uit de puinhopen van het door aardbevingen getroffen Hatay in Turkije. Dat laat het team weten in een nieuwe update over de reddingsoperatie.

Woensdagochtend was al bekend dat het Nederlandse team zeven mensen levend onder het puin vandaan heeft gehaald. “De reddingen motiveren de teamleden, maar er komt ook een hoop leed op het team af. Niet elke redding is succesvol en soms kan vanwege de eigen veiligheid niet op worden getreden”, meldt USAR. “Dat heeft impact, dus er is nu en bij terugkomst uitgebreid aandacht voor nazorg.”

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen in de week in wisselende diensten.