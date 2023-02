BBB verwacht acht tot tien zetels in Eerste Kamer te behalen

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft Ilona Lagas naar voren geschoven als lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen. Zij staat voor de partij ook op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen in Overijssel. De partij verwacht met de Statenverkiezingen zo’n grote winst, dat BBB acht tot tien zetels in de Eerste Kamer kan behalen. De partij is nu niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd.

Op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, die het bestuur donderdag bekend heeft gemaakt, staan 29 mensen onder wie een aantal politici, agrariƫrs en ondernemers.

Lagas was tot 2019 als politica actief voor de VVD als gemeenteraadslid en wethouder in Ommen. “Ilona is een vrouw met de poten in de klei en eentje die de handen uit de mouwen steekt. Een niet-lullen-maar-poetsen-type. Precies wat bij BBB past”, zegt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

De nummer twee van de kandidatenlijst is Bart Kroon uit Utrecht. Op drie staat Gert-Jan Oplaat, die van 1998 tot 2006 Tweede Kamerlid voor de VVD was.

Ook de nummer negen, Andrea van Langen, heeft een lange geschiedenis in de VVD. Tot eind december was ze raadslid voor de VVD in Medemblik. Van 2018 tot 2022 was ze daar voor die partij wethouder. Van Langen heeft tevens ervaring als Statenlid. Het van Forum voor Democratie afgesplitste Statenlid Henk Marquart Scholtz staat op de vijfde plek voor de senaat, en is tevens voor BBB kandidaat voor de Groningse Staten.

Diverse kandidaten voor de senaat zijn ook kandidaat voor de Staten en waterschappen. Bij BBB geldt de gedragslijn dat er geen dubbele functies kunnen worden bekleed. De Eerste Kamer gaat voor, ten koste van een zetel of bestuursfunctie in de provincie en het waterschap.

Als de partij het bij de verkiezingen voor de Staten straks zo goed doet als de peilingen nu lijken te suggereren, zou BBB wel eens een van de grootste fracties in de senaat kunnen worden en daarmee een machtsfactor. De coalitiepartijen die het kabinet steunen, hebben nu al geen meerderheid in de Eerste Kamer en dreigen stevig zetelverlies te moeten gaan incasseren.

Kiezers kunnen niet direct stemmen voor de Eerste Kamer. De senatoren worden gekozen door de leden van de Provinciale Staten (die wel direct verkozen worden) en leden van de zogenoemde kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.