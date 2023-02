Rutte: we blijven Rusland aanspreken op MH17

Het is volgens premier Mark Rutte “bitter” dat er op dit moment onvoldoende bewijs is om opnieuw mensen strafrechtelijk te vervolgen voor hun rol in het neerhalen van vlucht MH17, maar “laat ik heel duidelijk zijn: wij laten niet los”. Nederland zal Rusland blijven aanspreken op zijn verantwoordelijkheid, laat de premier in een verklaring weten.

Het internationaal onderzoeksteam JIT maakte eerder bekend dat het onderzoek wordt opgeschort. Er is onvoldoende bewijs om opnieuw mensen te vervolgen of ze genieten immuniteit. Wel meldde het JIT dat er “sterke aanwijzingen” zijn dat de Russische president Vladimir Poetin beslist heeft over het verstrekken van het Buk-raketsysteem dat vlucht MH17 neerhaalde.

Rutte snapt dat nabestaanden van de 298 slachtoffers, onder wie 196 Nederlanders, teleurgesteld zijn over het besluit om de zaak stil te leggen. “Ik begrijp dat dit besluit voor veel nabestaanden niet is waarop ze hadden gehoopt.” Het is echter niet het einde van het strafrechtelijk traject, aldus de premier. “Bij relevante ontwikkelingen zal deze weer worden opgepakt.”

De aandacht van Nederland voor de zaak zal nu niet verslappen, verzekert Rutte. “Als Nederlandse staat zetten we onverminderd door op de internationale procedures naar waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap.” Nederland heeft de zaak voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Rusland moet zich verantwoorden voor zijn rol, oordeelde het hof vorige maand.

De premier hekelt ook de houding van Rusland in de zaak-MH17. “Al sinds 2014 kennen (we) van de Russische Federatie, en van zijn president Poetin, het patroon van tegenwerken, van onwaarheden en van onrecht.” Rusland weigert medewerking aan het onderzoek en heeft steeds gezegd niet betrokken te zijn bij het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014.

Vorig jaar november zijn drie mensen tot levenslang veroordeeld voor hun rol in deze zaak, een vierde werd vrijgesproken. Volgens het JIT was het Buk-systeem waarmee het vliegtuig van Malaysia Airlines werd neergehaald afkomstig van een Russische militaire basis bij Koersk. Toestemming daarvoor kwam vermoedelijk uit de top van het Kremlin.