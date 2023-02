Nabestaanden MH17 teleurgesteld na uitblijven nieuwe verdachten

De nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 zijn teleurgesteld dat het onderzoek naar betrokkenen geen nieuwe verdachten heeft opgeleverd die vervolgd kunnen worden. Dat zei Piet Ploeg, voorzitter van stichting Vliegramp MH17, nadat hij en andere nabestaanden door het Joint Investigation Team (JIT) waren ingelicht over de bevindingen.

De afgelopen tijd is onder meer onderzoek gedaan naar de bemanning van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergehaald en naar wie de raketinstallatie regelde. Er zijn namen bekend geworden, onder meer van drie officieren van de 53e brigade van het Russische leger, maar omdat hun betrokkenheid niet door andere bronnen bevestigd kan worden volgen er voor nu geen nieuwe rechtszaken. Er zijn ook sterke aanwijzingen voor de nauwe betrokkenheid van Russische president Vladimir Poetin, maar hij geniet immuniteit.

Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche, zegt de teleurstelling van de nabestaanden te begrijpen. “Ze wilden weten wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd. Het antwoord op de vraag ‘waarom’ blijft liggen in Rusland.” Wel zijn ze volgens hem ook dankbaar voor het werk dat is gedaan. “Het was erg emotioneel voor de betrokkenen, ook voor de politie en het Openbaar Ministerie.”