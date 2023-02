Marcouch: geen reden om in te grijpen in ontsporend debat gender

Er was volgens burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem geen reden om in te grijpen tijdens een debat over genderidentiteit, dat woensdagavond in Arnhem uit de hand liep. Fractievoorzitter Gino Luurssen van Forum voor Democratie gebruikte woorden die anderen zo kwetsten, dat een aantal raadsleden en toeschouwers huilend de raadszaal verliet. De fracties van D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren vertrokken collectief. “Je kunt een gekozen raadslid niet het woord ontnemen omdat de inhoud van zijn woorden je niet bevalt. Een debat is er juist opdat goede ideeën het winnen van de slechte”, aldus Marcouch donderdag.

COC Midden-Gelderland vroeg Marcouch donderdag om stelling te nemen tegen de als kwetsend ervaren uitlatingen van het Forum-raadslid. “Er zijn grenzen en die zijn hier overschreden”, vindt voorzitter Ricardo Brouwer. Er zaten juist veel toehoorders uit de lhbti+-gemeenschap op de publieke tribune, omdat Arnhem een voorstel besprak om de kosten van het veranderen van geslacht in officiële papieren te gaan vergoeden. Dat voorstel haalde het niet en komt opnieuw op de raadsagenda te staan.

Luurssen noemde “genderideologie een onkruid dat bij de wortel aangepakt moet worden”. Hij noemde het schadelijk voor jonge kinderen en sprak van indoctrinatie. Scholen zouden actief beleid voeren “door met de genderkoek aan te komen”. D66 noemt zijn optreden “beschamend”. Volgens GroenLinks was het optreden van FvD “walgelijk”. “Wij spreken ons nadrukkelijk uit tegen transfobie en intolerantie.”

Marcouch begrijpt dat mensen “tot in het diepst van hun ziel zijn geraakt”, zegt hij. “Ik voel tot in mijn tenen hoe deelnemers en waarnemers zijn ontdaan als hun bestaan wordt ontkend. Ze hebben voortdurend met ontkenning te maken.” Maar het is volgens hem niet aan de onpartijdige voorzitter van de gemeenteraad om in de inhoud van het debat te treden. “Ik heb natuurlijk liever dat mensen niet gekwetst worden. Maar het raadslid van Forum is door de kiezer gekozen om ideeën waar zij het mee eens zijn in de openbaarheid te brengen, hoe onwelgevallig zo’n idee voor anderen ook is.”