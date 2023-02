Steekproef: te veel bestrijdingsmiddelen op planten tuincentra

Tuincentra maken hun eigen ambities over het tegengaan van bestrijdingsmiddelen op tuinplanten nog niet waar. Dat is de voornaamste conclusie van een jaarlijkse rapportage die Natuur & Milieu heeft laten opstellen door onderzoeksbureau CLM. De milieuorganisatie roept de Tuinbranche, waar het vrijwillige afspraken mee heeft gemaakt in 2018, op om “tot scherpere afspraken en naleving ervan te komen”.

Voor het onderzoek zijn negentig planten van vijftien tuincentra onderzocht op resten van 750 verschillende stoffen. De steekproef levert een wisselend beeld op. Illegale stoffen worden steeds minder gevonden. Diverse stoffen die wettelijk wel zijn toegestaan, maar waarvan de branche zichzelf heeft voorgenomen ze uit te faseren, werden juist weer vaker gezien. “Nadat de afgelopen jaren minder van deze stoffen werden aangetroffen, zijn ze nu helaas weer toegenomen”, stelt Natuur & Milieu vast.

In het onderzoeksrapport staat dat op 11 procent van de planten een of meerdere stoffen zijn gevonden die de branche niet meer zou gebruiken. Op een anjer en een hortensia bleek bovendien een middel te zijn gebruikt dat in 2019 is verboden. Als de leverancier daar vaker op wordt betrapt, kan dat ertoe leiden dat de tuincentra daar geen planten meer inkopen. Tegenover de onderzoekers heeft een kweker verklaard dat het ging om “een noodgreep”.

Bij lavendel ging het om ruim een kwart van de onderzochte planten. Op lavendelplanten werden onder meer stoffen gevonden die onder de noemer GP9 vallen. “Dit zijn stoffen die sterk milieubelastend zijn, met name voor bijen en andere nuttige insecten. In de ambitie is opgenomen dat deze stoffen door telers niet meer mogen worden gebruikt”, zo staat in het rapport.

Bij rododendrons zagen de onderzoekers juist een “grote verbetering”. Ook het aantal stoffen per plant is gemiddeld afgenomen. Wat ook de goede kant op gaat, is de traceerbaarheid: van vrijwel alle planten was duidelijk waar ze zijn gekweekt. “Dit is belangrijk, want dan kan heel gericht met de betreffende kweker worden gekeken hoe ze volgens de afspraken moeten kweken”, aldus Natuur & Milieu. De organisatie concludeert al met al dat “werk aan de winkel” is voor de bedrijven. De steekproef is uitgevoerd bij Praxis, Welkoop, Intratuin, Hornbach, GRS Retail, GroenRijk en bijStox.