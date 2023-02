NVWA gaat tomatentelers die bewust virus verspreiden aanpakken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kondigt aan te gaan optreden tegen tomatentelers die expres hun eigen planten besmetten met een virus. De toezichthouder ziet al langere tijd dat bedrijven illegaal planten infecteren met een virusvariant die als ‘mild’ wordt omschreven. Het idee is dat de plant vervolgens beter beschermd is tegen agressievere virusvarianten. Deze methode, die bekendstaat als ‘cross-protectie’, wordt voor het virus in kwestie volgens de NVWA “niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs”.

Het virus waar het om draait is het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), dat hele oogsten kan laten mislukken. Niet alleen tomaten zijn er gevoelig voor: ook paprika’s en Spaanse peper zijn kwetsbaar voor het virus. Het virus gaat al langere tijd rond in Europa.

Telers zijn volop op zoek naar effectieve manieren om hun planten te beschermen. Cross-protectie is daarbij niet toegestaan, benadrukt de NVWA nog eens. Want daarvoor moet een variant van het virus worden verspreid, terwijl Europese regels er juist op zijn gericht de verspreiding van ToBRFV een halt toe te roepen. Als iemand bewust zijn planten besmet, leidt dat ook tot risico’s voor andere telers in de omgeving.

De toezichthouder waarschuwde al eerder dat dit niet mag en kondigt nu “handhavend optreden” aan. Tegen een producent van een beschermend middel dat een ‘milde’ virusvariant bevat en enkele klanten die het hebben gebruikt loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. “Er is nog onvoldoende inzicht of deze variant daadwerkelijk mild is onder verschillende omstandigheden”, stelde de NVWA hier eerder over. De autoriteit heeft informatie over bedrijven “waar wel degelijk serieuze symptomen optreden” na het gebruik ervan.

Voor mensen is het virus overigens niet gevaarlijk.