Peiling: veel steun in Nederland voor toetreding Oekraïne tot NAVO

De steun in Nederland voor toetreding van Oekraïne tot de NAVO is groot, volgens een peiling van Kantar in opdracht van de Atlantische Commissie. Bijna twee derde (64 procent) van de ondervraagden staat achter toetreding, al vindt meer dan de helft van de voorstanders dat eerst de oorlog voorbij moet zijn voor het zover kan zijn. 15 procent vindt dat het land helemaal niet mag toetreden tot de NAVO.

Oekraïne dringt al langer aan op lidmaatschap van het bondgenootschap. Oekraïne heeft in 2008 de belofte gekregen van de NAVO dat het op enig moment zou mogen toetreden, zonder concrete datum. Rusland is hier fel tegenstander van. Sinds de Russische inval steunen de NAVO-lidstaten Oekraïne op grote schaal. Toetreding in de nabije toekomst lijkt er echter niet in te zitten.

Rusland vormt volgens de ondervraagden de grootste bedreiging voor de Europese veiligheid. Dat antwoord geeft 80 procent. Vorig jaar kort vóór de Russische inval in het buurland zag de helft (51 procent) van de Nederlanders het land van president Vladimir Poetin als grootste bedreiging.

Verder komt uit de peiling naar voren dat sinds de Russische invasie in Oekraïne de steun voor de NAVO flink is toegenomen. Bijna negen op de tien (88 procent) vindt het lidmaatschap van de NAVO (zeer) belangrijk voor de veiligheid van Nederland. Voor de oorlog lag dat percentage op ongeveer 75 procent.